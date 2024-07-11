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«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал три популярных бренда, которые оказались в черном списке

Чай в России — это больше, чем просто напиток. Это уютные посиделки с друзьями, семейные традиции и минуты спокойствия в круговороте будней. Но так ли безопасен чай? Недавнее исследование Росконтроля показало, что не все так радужно.

corelsite.ru

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Чай в России — это больше, чем просто напиток. Это уютные посиделки с друзьями, семейные традиции и минуты спокойствия в круговороте будней. Но так ли безопасен чай, который мы пьем каждый день? Недавнее исследование Росконтроля показало, что не все так радужно.

Эксперты проверили популярные сорта чая, и результаты оказались неоднозначными. Например, пакетированный чай марок «Бета-чай», Greenfield, Ahmad Tea и «Майский» получил высокие оценки за качество. А вот зеленый чай из Шри-Ланки и Ленинградской области вызвал вопросы: в нем обнаружили повышенное содержание плесени. Подмочил репутацию и черный чай из Москвы: по информации progorod59, его качество оказалось ниже ожидаемого.

Как выбрать по-настоящему хороший чай?

  • Происхождение имеет значение: Обращайте внимание на страну-производителя и регион выращивания чайных листьев.
  • Ищите знак качества: Сертификаты подтверждают соответствие чая установленным стандартам.
  • Помните о пользе: Настоящий качественный чай не только вкусен, но и богат антиоксидантами, витаминами и минералами, которые укрепляют здоровье.

Выбор чая – это не мелочь, а забота о своем здоровье и хорошем самочувствии. Будьте внимательны, изучайте информацию на упаковке и наслаждайтесь каждой чашкой любимого напитка без риска для здоровья!

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