«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал три известных всем бренда, которые оказались в черном списке

Чай давно занял особое место в российской культуре, превратившись из обычного напитка в символ уюта, общения и отдыха.

Однако важность выбора качественного и безопасного чая не может быть недооценена, поскольку это влияет не только на удовольствие от его потребления, но и на здоровье.

Качество чая на российском рынке: результаты

Недавний анализ Росконтроля выявил значительные различия в качестве чая, доступного на российском рынке. Были проанализированы как пакетированные, так и листовые чаи. Результаты показали широкий спектр качества: от высококачественных продуктов до тех, что содержат вредные примеси и добавки.

Лучшие и худшие продукты

Чай «Бета-чай» и марки «Гринфилд» и «Ахмад» были высоко оценены за чистоту и качество, получив всероссийский знак качества. В то же время, некоторые образцы зеленого чая показали наличие плесени в количествах, превышающих нормативные показатели, что вызывает опасения по поводу их безопасности.