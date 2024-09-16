«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые попали в черный список

Чай в России занимает уникальное место в культуре страны, ассоциируясь с домашним теплом и традициями. Этот напиток — символ расслабления и уюта. Однако важно уделять внимание качеству чая, который мы пьём каждый день, учитывая его популярность.

Результаты анализа Росконтроля подтверждают, что не все марки чая соответствуют высоким стандартам качества. В некоторых образцах были найдены следы плесени и других вредных примесей, что вызывает опасения по поводу их воздействия на здоровье.

Исследование показало, что происхождение чая играет ключевую роль в его качестве. Зелёный чай из Шри-Ланки и некоторых российских областей содержал повышенные уровни плесени, тогда как чаи, произведённые в Китае, Индии и Японии, оказались более качественными благодаря идеальным климатическим условиям для выращивания чая.

Эксперты рекомендуют при выборе чая обращать внимание на наличие сертификатов качества, таких как «ГОСТ» или «Роскачество», которые являются подтверждением его безопасности и соответствия стандартам. Кроме того, стоит изучать состав чая, избегая продукции с искусственными добавками и красителями.

Качественный чай богат антиоксидантами и нутриентами, способствующими укреплению иммунитета и общему улучшению здоровья, включая снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддержку пищеварительной системы.

Потребители должны избегать слишком дешёвых предложений и выбирать чай, который произведён в странах с благоприятным климатом для культивации чайных кустов, чтобы обеспечить максимальную пользу от употребления напитка. Это поможет сохранить не только традиции чаепития, но и заботиться о собственном здоровье и благополучии.