«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал известные 3 марки, которые в черном списке
vitachai.ru
Ароматный и согревающий, бодрящий и успокаивающий – чай давно стал неотъемлемой частью нашей культуры. Мы пьем его каждый день, не задумываясь о многообразии сортов и тонкостях выбора.
А ведь от качества чая зависит не только удовольствие от напитка, но и наше здоровье. Недавнее исследование независимой экспертной организации Росконтроль вскрыло неприятную правду: не все чайные листья одинаково полезны.
Мифы о пакетированном чае развеяны?
Многие считают, что чай в пакетиках – это лишь пыль и остатки производства. Однако Росконтроль доказал, что это не всегда так. Например, «Бета-чай. Королевское качество» получил высокую оценку и знак качества. Не уступают ему по качеству и такие марки, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», сообщает progorod62.
Осторожно, опасный чай!
К сожалению, не все производители заботятся о качестве своей продукции. В ходе исследования были выявлены образцы зеленого чая, содержащие плесень. Черный чай одной из московских торговых сетей также получил низкие оценки из-за низкого качества сырья.
Секреты выбора идеального чая:
Чтобы не ошибиться в выборе и насладиться по-настоящему качественным напитком, обратите внимание на следующие факторы:
- Происхождение: Откуда родом ваш чай? Узнайте о плантациях и условиях выращивания.
- Обработка: Изучите, какие технологии использовались при обработке чайного листа.
- Ферментация: Степень ферментации влияет на вкус и аромат чая.
- Внешний вид: Целые, однородные по цвету листья – признак качественного чая.
- Срок годности: Свежесть чая – гарантия его вкуса и аромата.
- Сертификаты: Наличие сертификатов качества подтверждает безопасность продукта.
Чай – источник здоровья и долголетия.
Качественный чай – это не только вкусный, но и полезный напиток. Он богат антиоксидантами, витаминами и минералами, которые укрепляют иммунитет и дарят заряд бодрости.
Выбор за вами!
Исследование Росконтроля показало, что на рынке чая существует множество подделок. Будьте внимательны и выбирайте только проверенные бренды. Ваше здоровье – в ваших руках!
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