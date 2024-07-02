«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал известные 3 марки, которые в черном списке

Ароматный и согревающий, бодрящий и успокаивающий – чай давно стал неотъемлемой частью нашей культуры. Мы пьем его каждый день, не задумываясь о многообразии сортов и тонкостях выбора.

А ведь от качества чая зависит не только удовольствие от напитка, но и наше здоровье. Недавнее исследование независимой экспертной организации Росконтроль вскрыло неприятную правду: не все чайные листья одинаково полезны.

Мифы о пакетированном чае развеяны?

Многие считают, что чай в пакетиках – это лишь пыль и остатки производства. Однако Росконтроль доказал, что это не всегда так. Например, «Бета-чай. Королевское качество» получил высокую оценку и знак качества. Не уступают ему по качеству и такие марки, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», сообщает progorod62.

Осторожно, опасный чай!

К сожалению, не все производители заботятся о качестве своей продукции. В ходе исследования были выявлены образцы зеленого чая, содержащие плесень. Черный чай одной из московских торговых сетей также получил низкие оценки из-за низкого качества сырья.

Секреты выбора идеального чая:

Чтобы не ошибиться в выборе и насладиться по-настоящему качественным напитком, обратите внимание на следующие факторы:

Происхождение: Откуда родом ваш чай? Узнайте о плантациях и условиях выращивания.

Обработка: Изучите, какие технологии использовались при обработке чайного листа.

Ферментация: Степень ферментации влияет на вкус и аромат чая.

Внешний вид: Целые, однородные по цвету листья – признак качественного чая.

Срок годности: Свежесть чая – гарантия его вкуса и аромата.

Сертификаты: Наличие сертификатов качества подтверждает безопасность продукта.

Чай – источник здоровья и долголетия.

Качественный чай – это не только вкусный, но и полезный напиток. Он богат антиоксидантами, витаминами и минералами, которые укрепляют иммунитет и дарят заряд бодрости.

Выбор за вами!

Исследование Росконтроля показало, что на рынке чая существует множество подделок. Будьте внимательны и выбирайте только проверенные бренды. Ваше здоровье – в ваших руках!