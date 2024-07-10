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«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль назвал 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Не все чаи на рынке отвечают стандартам качества и безопасности. Росконтроль провел обширное исследование рынка чая, выявив как высококачественные, так и некачественные сорта.

carposting.ru

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Чай — это не просто напиток в России, это культурное наследие и ежедневный ритуал, приносящий уют и спокойствие.

Однако, не все чаи на рынке отвечают стандартам качества и безопасности. Росконтроль провел обширное исследование рынка чая, выявив как высококачественные, так и некачественные сорта.

Среди пакетированных чаев есть те, которые заслуживают доверия, такие как «Бета-чай» и бренды Greenfield, Ahmad Tea и «Майский». Но, некоторые чаи, особенно зеленые из Шри-Ланки и Ленинградской области, показали превышение норм содержания плесени. Также были выявлены образцы черного чая с пониженным качеством, особенно в Москве.

Когда вы выбираете чай, важно обращать внимание на происхождение и качество сырья, сертификаты, подтверждающие качество. Высококачественный чай содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов, способствует улучшению тонуса и обладает успокаивающим действием. Будьте внимательны при выборе чая, ведь это не просто напиток, а компонент вашего благополучия и удовольствия от каждой чашки, сообщает progorod59.

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