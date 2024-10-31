Не берите даже со скидкой в 95%: в Роскачестве выявили опасные марки колбасы

Российская система качества представила новый список брендов колбасных изделий, которые не прошли проверку на соответствие качеству.

Эти результаты вызвали бурю обсуждений среди потребителей, ведь многие из нас ежедневно доверяют известным брендам, не задумываясь о том, что на самом деле скрывается в составе колбас. Последние исследования показали, что далеко не все популярные марки оправдывают ожидания, заявляя на упаковке одно, а фактически предлагая совсем другое.

Проверка на честность: что обнаружили в колбасах?

В анализе Роскачество проверило популярные марки варено-копченых и докторских колбас, оценив их на соответствие составу, заявленному в маркировке, а также на наличие запрещенных добавок. Специалисты обратили внимание на наличие искусственных красителей, соевых добавок, ДНК птицы и даже следов антибиотиков в составе продукции. Эти отклонения от стандартов, по мнению экспертов, ставят под сомнение добросовестность некоторых производителей, стремящихся сократить себестоимость продукции за счет качества.

Кто попал в список «недобросовестных» брендов?

Несколько известных марок получили низкие оценки за состав, который, как оказалось, не соответствует заявленным стандартам:

«Дмитрогорский продукт» — эксперты нашли несоответствие по красителям, не указанным в описании продукта. Хотя добавление красителей в продукт допустимо, их наличие должно быть четко обозначено. Такой «скрытый» ингредиент вызвал критику в адрес бренда и привел к низким оценкам по честности состава.

«Йола агрохолдинг» и «Стародворские колбасы» — оба бренда оказались в центре внимания из-за присутствия сои и ДНК птицы, что не было указано на упаковке. В случае «Стародворских колбас» обнаружение птичьего белка и сои свидетельствует о попытках снизить себестоимость продукта. Однако такие добавки должны указываться на этикетке, чтобы потребители могли принимать осознанные решения.

Докторская колбаса: антибиотики и неверные показатели жира — наибольшее разочарование вызвала докторская колбаса от «Губернской мясной компании» и «Егорьевской». В ней были обнаружены следы антибиотиков, что является недопустимым для продуктов массового потребления. У «Егорьевской» также был занижен процент жира по сравнению с указанным на упаковке, что вызвало еще больше вопросов к добросовестности бренда.

Потребителям на заметку: важность осведомленности о составе

Эти результаты подчеркивают, насколько важно быть внимательным при выборе продуктов и тщательно изучать состав. Если на упаковке не указаны добавки, такие как соя или красители, это должно вызвать подозрение. Роскачество напомнило о необходимости выбирать те бренды, которые честно указывают ингредиенты и соблюдают стандарты качества.

Публикация этого списка послужила сигналом для всех — как для потребителей, так и для производителей. Первые теперь знают, каким брендам стоит доверять меньше, а вторые — получили напоминание о важности честной маркировки. Роскачество подчеркивает, что такие проверки помогают защитить права потребителей и обеспечить безопасность продуктов, ежедневно попадающих на наш стол.

Поддержка стандартов качества и безопасности

Итоги исследования подтвердили, что на рынке существуют и качественные производители, готовые соблюдать установленные нормы и гарантировать честность состава. Подобные проверки способствуют выявлению нарушений, формируя культуру ответственного потребления и поддерживая безопасность продуктов, которые россияне выбирают каждый день.

Этот новый список брендов, не прошедших проверку, заставляет серьезно задуматься о том, какие колбасы появляются на полках магазинов. Потребителям остается внимательнее следить за составом, а производителям — помнить, что репутация бренда зависит от прозрачности и добросовестности.

