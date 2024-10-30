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Не берите даже со скидкой в 95%: в Роскачестве назвали опасные для здоровья марки колбасы

Роскачество опубликовало результаты проверки из...

artfile.ru

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Роскачество опубликовало результаты проверки известных брендов колбас, и они оказались шокирующими для многих потребителей.

Изучив варено-копченые и докторские колбасы популярных марок, эксперты обнаружили нарушения, которые поставили под сомнение качество и безопасность продуктов, регулярно попадающих на стол россиян.

Итоги исследования вызвали широкий общественный резонанс и заставили покупателей задуматься о том, насколько можно доверять известным маркам.

Какие бренды оказались в списке нарушителей?

Роскачество провело комплексный анализ популярных брендов, чтобы оценить, насколько реальный состав продуктов совпадает с заявленным на упаковке. Результаты оказались разочаровывающими: оказалось, что некоторые производители используют искусственные красители, соевые добавки, а также компоненты животного происхождения, такие как ДНК птицы. Эти добавки и компоненты используются для снижения себестоимости, но, по мнению экспертов, отрицательно влияют на качество и честность продуктов.

«Дмитрогорский продукт»: тайные красители в составе

Известный бренд «Дмитрогорский продукт» привлек внимание экспертов, так как использует красители, которые не указаны на упаковке. Специалисты Роскачества напоминают, что потребители имеют право знать об использовании подобных добавок, а их отсутствие в маркировке вызывает серьезные вопросы к прозрачности состава.

«Йола агрохолдинг» и «Стародворские колбасы»: соя и птичьи белки

Продукция «Йола агрохолдинг» оказалась в списке нарушителей из-за неправильной маркировки состава сервелата. А вот в колбасах марки «Стародворские колбасы» были найдены соя и ДНК птицы, что, как считают эксперты, помогает производителю снизить себестоимость, однако такие ингредиенты должны быть заявлены на упаковке. Подобные несоответствия ставят под сомнение честность информации, предоставляемой потребителям.

Проблемы с антибиотиками в докторской колбасе

Особого внимания заслуживает проверка докторской колбасы, которой россияне отдают предпочтение для ежедневного питания. В продукции от «Губернской мясной компании» и «Егорьевской» были обнаружены антибиотики, что неприемлемо для изделий, претендующих на высокое качество. Наличие антибиотиков в колбасах вызвало серьезную критику со стороны специалистов и стало причиной для низкой оценки продукции.

Почему потребители должны быть внимательны к выбору продуктов?

Проверка Роскачества подчеркивает важность осведомленности покупателей о составе продуктов. Эксперты рекомендуют потребителям тщательно изучать маркировку на упаковке и не доверять слепо известным брендам. Для производителей же подобные исследования — сигнал к необходимости строго соблюдать стандарты и честно указывать все ингредиенты.

Список брендов, не прошедших проверку, напоминает о важности выбора продуктов от проверенных производителей. Проведение подобных проверок помогает выявить недобросовестные компании и защитить безопасность покупателей, для которых качество еды является приоритетом.

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