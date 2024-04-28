Не берите даже со скидкой: Роскачество раскрыло наихудшее подсолнечное масло

Роскачество провело исследование, в ходе которого был проведен детальный анализ рафинированных растительных масел.

Среди 57 проверенных продуктов от различных производителей были обнаружены нарушения у некоторых из них, включая бренды "Солнце Мое" и "Кубань", у которых были обнаружены отклонения в перекисном числе, свидетельствующие о начале процесса окисления.

Помимо этого, были выявлены различия в жирнокислотном составе масел "Кубани" и "Green Ray", что подчеркивает важность строгого контроля качества. Тем не менее продукция брендов "Добавкин", "Каролина" и других была оценена высоко и соответствует российским стандартам качества.