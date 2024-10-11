«Не берите даже со скидкой 99%»: Роскачество назвало марки шоколада, которые лучше не брать

Молочный шоколад, любимое лакомство многих россиян, с наступлением осени стал объектом пристального внимания специалистов Роскачества.

В новом исследовании эксперты проанализировали популярные бренды шоколада, чтобы выявить, какие из них не соответствуют высоким стандартам качества. Выяснилось, что не все продукты, которые продаются на прилавках супермаркетов, могут называться настоящим шоколадом, несмотря на привлекательные цены и скидки.

Что показало исследование?

Целью масштабного исследования стал молочный шоколад, который пользуется особой популярностью среди россиян в холодное время года. Однако, как выяснилось, многие продукты не соответствуют стандартам качества, несмотря на свою популярность.

Одним из худших образцов по итогам исследования оказался шоколад SunMilk. Эксперты отметили у этого продукта посторонний вкус и запах, не характерные для настоящего молочного шоколада. Более того, в составе продукта оказалось недостаточно молочного жира, хотя его присутствие является важным показателем качества. При этом, несмотря на низкие вкусовые характеристики, продукт был признан безопасным для употребления.

Другим неудачным образцом стал шоколад Alten Burg. В этом продукте было обнаружено повышенное содержание лауриновой кислоты, что является свидетельством использования заменителей какао-масла — компонента, который придает шоколаду его характерную текстуру и вкус. В результате Alten Burg получил низкую оценку по итогам тестирования.

Замыкает список аутсайдеров бренд Fiori. В ходе анализа специалисты установили, что в производстве этого шоколада использовали обезжиренное сухое молоко, что также негативно сказалось на качестве продукта, так как уровень молочного жира оказался недостаточным, сообщает Primpress.

Покупатели, которые хотят наслаждаться качественным молочным шоколадом, должны быть особенно внимательны при выборе продукта. Несмотря на скидки и привлекательные упаковки, такие бренды, как SunMilk, Alten Burg и Fiori, показали низкие результаты в лабораторных тестах и не могут считаться образцами хорошего шоколада. Роскачество рекомендует выбирать более проверенные бренды, которые соответствуют стандартам и обеспечивают настоящий вкус и аромат.