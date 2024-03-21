«Не берите даже по акции, там ни капли сливок»: Росконтроль назвал некачественные марки сливочного масла

В России были опубликованы наименования сливочного масла, которое лучше не приобретать для приготовления выпечки на Масленицу. Эти бренды попали в список подделок, поскольку они содержат неправильные жиры, как сообщает информационное агентство Primpress.



Специалисты рассказали, что проведенное исследование влияет на сливочное масло. Этот продукт является одним из самых популярных среди россиян, и в середине марта он наиболее востребован, поскольку является главным ингредиентом блинов, которые активно готовят сейчас люди.



Для выявления лучших и худших продуктов, в Росконтроле было закуплено 31 торговая марка сливочного масла. Были выбраны образцы, которые имеют достаточно низкую цену, чтобы развеять или подтвердить миф о том, что дешевое масло обязательно является подделкой или, по крайней мере, некачественным товаром.



Итоги исследования оказались неутешительными, поскольку только 13 процентов проверенных образцов сливочного масла оказались полностью безопасными и натуральными. К этим маркам относятся "Радость вкуса", "Вкуснотеево", "Экомилк" и "Белорусское". Эксперты рекомендуют покупать и употреблять их в пищу.Многие другие бренды попали в стоп-лист из-за различных нарушений. Специалисты чаще всего высказывали свое недовольство по поводу состава продукта, поскольку в сливочном масле были обнаружены неправильные жиры, которых там не должно быть. Это могло быть пальмовое масло или говяжий жир. Производители экономят на сырье, что приводит к получению некачественного товара.Именно по этой причине сливочное масло "Традиционное", произведенное в Курске, было признано непригодным. И аналогичное масло с таким же названием из Мытищ в подмосковье также было внесено в черный список. Покупка такого масла не рекомендуется даже в случае, если оно предлагается по акционной цене, то есть с большой скидкой.