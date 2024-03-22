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· Артем Акчурин

«Не берите даже по акции, там нет сливок»: Росконтроль назвал некачественные марки сливочного масла

«Не берите даже по акции, там нет сливок»: Росконтроль назвал некачественные марки сливочного масла

kp.ru

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Какие марки сливочного масла лучше не выбирать даже для приготовления блинов на Масленицу.

Указанные марки попали в список подделок из-за наличия в них некорректных жиров, что было обнародовано изданием PRIMPRESS.

Эксперты провели исследование этого сегмента продуктов и фокусировались на сливочном масле. Этот продукт является одним из самых любимых среди россиян, особенно в период Масленицы, когда он является основным компонентом блинов.

Для определения лучших и худших марок, в Росконтроле была приобретена 31 торговая марка масла, включая те, что имели доступные цены, чтобы проверить гипотезу о том, что дешевое масло чаще всего является подделкой.

Результаты исследования оказались довольно печальными. Только 13% проверенных образцов сливочного масла признаны безопасными и натуральными. Среди таких марок стоит выделить «Радость вкуса», «Вкуснотеево», «Экомилк» и «Белорусское», которые рекомендуются для приобретения и употребления.

Множество других брендов попали в черный список из-за различных нарушений. Недостатки касались в основном состава продукта: обнаружен немолочный жир в сливочном масле, что является несоответствием стандартам. Это могло быть пальмовое масло или говяжий жир, что свидетельствует о экономии на качественных компонентах и производстве некачественного товара.

Именно из-за этих проблем сливочное масло под маркой «Традиционное», произведенное в Курске, было дисквалифицировано. Аналогично, масло с таким же названием, произведенное в Мытищах Подмосковья, также было внесено в список недопустимых покупок, несмотря даже на призывные акционные цены.

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