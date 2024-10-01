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«Не берите даже по акции»: Роскачество назвало сосиски, которые лучше обходить за километр

Роскачество опубликовало результаты масштабного...

uleoparda.ru

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Роскачество опубликовало результаты масштабного исследования, посвящённого качеству сосисок, представленных на полках российских магазинов.

Эксперты проанализировали десятки брендов, выявив как лидеров, так и аутсайдеров среди популярных продуктов. В то время как некоторые марки порадовали высоким качеством, другие оказались в нижних строчках рейтинга из-за серьёзных нарушений.

Важность контроля за качеством сосисок

Сосиски остаются одним из самых популярных продуктов в России, и их качество играет важную роль в питании миллионов граждан. Несмотря на действующий мораторий на проверки бизнеса, Роскачество продолжает проводить независимые экспертизы, оценивая безопасность и соответствие стандартам продуктов, которые пользуются большим спросом.

Антирейтинг сосисок: худшие образцы

Одним из худших образцов среди протестированных оказались сосиски марки «Атрус». Первое, что вызвало настороженность экспертов, — это необычный серо-розовый цвет продукта, что может указывать на нарушения в технологическом процессе. Также сосиски получили низкие оценки за вкус и запах, что снижает их привлекательность для потребителей.

Особое внимание было обращено на обнаружение в продукции сульфитредуцирующих клостридий, что указывает на возможные проблемы с условиями хранения на производстве. Но среди положительных сторон — отсутствие тяжёлых металлов и антибиотиков, что позволяет рассматривать продукт как безопасный при соблюдении условий термической обработки.

Ещё одним разочарованием стали молочные сосиски марки «Микоян», которые эксперты признали наихудшими в своём сегменте. В образцах были выявлены следы антибиотика доксициклина, что вызывает обеспокоенность по поводу их качества. Кроме того, была зафиксирована высокая степень обсеменённости, что может свидетельствовать о недостаточной чистоте производственного процесса.

Советы от экспертов: как обезопасить себя

Несмотря на низкие оценки, эксперты Роскачества рекомендуют не отказываться полностью от этих сосисок, а обратить внимание на правильную термообработку. Чтобы минимизировать риск, следует варить сосиски не менее 10-ти минут в горячей воде при температуре не ниже 60 градусов. Это позволит устранить возможные бактерии и другие опасные микроорганизмы.

Исследование Роскачества показало, что на российском рынке встречаются как качественные продукты, так и сосиски с серьёзными нарушениями. Покупателям стоит внимательнее относиться к выбору продуктов, ориентируясь на результаты независимых проверок. Правильная термическая обработка может помочь минимизировать риски, но качество исходного продукта всё же играет ключевую роль в безопасности и вкусовых качествах сосисок.

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