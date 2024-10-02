Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Не берите даже по акции»: Роскачество назвало сосиски, которые лучше обходить стороной

Роскачество представило результаты своего после...

drive2.ru

Подписаться в Telegram

Роскачество представило результаты своего последнего исследования сосисок, продающихся на российском рынке. Эксперты организации составили антирейтинг марок, указав на продукцию, которая оказалась ниже стандартов качества.

Несмотря на мораторий на проверки бизнеса, Роскачество продолжает проводить анализы, подчеркивая значимость контроля за продуктами питания, особенно популярными среди потребителей.

Основные результаты исследования

Проверка сосредоточилась на двух популярных видах сосисок — сливочных и молочных. Сливочные сосиски марки «Атрус» оказались в конце списка из-за их серо-розового цвета, который не соответствует ожиданиям потребителей. Эти сосиски также получили низкие баллы за вкус и запах, что указывает на возможные нарушения условий хранения или производства, в том числе обнаружение сульфитредуцирующих клостридий.

Молочные сосиски марки «Микоян» были признаны самыми низкокачественными из исследованных. В их составе нашли следы антибиотика доксициклина и повышенную микробную обсемененность. Роскачество рекомендует варить такие сосиски не менее десяти минут при температуре воды 60 градусов, что может уменьшить риски для здоровья, сообщает pg11.

Значение контроля качества

Это исследование подчеркивает критическую роль контроля качества продуктов питания. Российские потребители ожидают, что пищевые продукты будут безопасны и качественны, и организации, такие как Роскачество, играют ключевую роль в поддержании этих стандартов. Потребители должны быть информированы о потенциальных проблемах с продуктами, чтобы сделать обоснованный выбор при покупке.

Рекомендации для потребителей

Важно не только выбирать продукты, но и правильно их готовить. Потребители должны внимательно читать маркировку и следовать рекомендациям по приготовлению, особенно когда речь идет о продуктах с возможными недостатками. Понимание, что даже некачественный продукт можно приготовить так, чтобы минимизировать риски, помогает обеспечить безопасность пищевых продуктов.

Результаты Роскачества являются важным напоминанием о том, что внимательность к деталям и осведомленность о качестве продуктов играют центральную роль в здоровом питании. Прозрачность производителей и строгость контроля за продукцией помогают укрепить доверие потребителей и гарантировать их удовлетворенность приобретаемыми товарами.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

6 часов назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

что делать если дома завелись клопы

Новости Казани

23 часа назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

ремонт беговых дорожек в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Казани

8 часов назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Татарстана

день назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ
Новости Казани
2 дня назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Интересное в Казани

47 минут назад

ВкусВилл устраивает манго-фестиваль в шести городах 

Гид по скидкам Казани

день назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Казани

2 часа назад

При последнем переходе на новую работу зарплата казанцев увеличилась на 41%

Новости Татарстана

2 часа назад

Пункт отбора на контрактную службу Казани завёл страницу в ВК
Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Ка...
Новости Казани
7 часов назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Экспертизу прошел проект на берегу реки Казанки

Новости Казани

3 часа назад

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

4 часа назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне