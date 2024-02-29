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«Не берите даже для блинов»: в Росконтроле рассказали какое молоко не стоит покупать даже по акции

«Не берите даже для блинов»: в Росконтроле рассказали какое молоко не стоит покупать даже по акции

suzdalregion.ru

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Специалисты Росконтроля провели исследование одного из самых популярных продуктов у россиян, молока, и назвали марки, которые настоятельно не рекомендуются к покупке.

Молоко – незаменимый продукт в доме большинства россиян, поэтому организация, которая существует для того, чтобы следить за качеством и безопасностью товаров, предлагаемых жителем нашей страны, приняли решение проверить отечественные молочные бренды, чтобы граждане знали, какие из них самые лучшие, а какие – худшие.

В список не рекомендованных к покупке и употреблению брендов, производящих молоко, попали «Маруся», «Честное коровье молоко» и «36 копеек», так как в их продукции было выявлено содержание кишечной палочки, растительные жиры, где вторые не были указаны на упаковках товаров, что считается грубейшим нарушением ГОСТ и обманом потребителя.

Однако не все проверяемые образцы молока оказались некачественными: «Село зеленое», «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Молоко нашей дойки» и «Экомилк» были признаны лучшими производителями молока, так как в их продукции не было обнаружено нехарактерных для натурального молока консервантов и антибиотиков. Другими словами, молоко под вышеназванными марками является натуральным и безопасным для употребления в пищу, сообщили в PRIMPRESS.

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