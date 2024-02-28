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«Не берите даже для блинов»: в Росконтроле назвали марки молока, которые не стоит покупать даже по акции

«Не берите даже для блинов»: в Росконтроле назвали марки молока, которые не стоит покупать даже по акции

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Росконтроль, организация, которая следит за качеством и безопасностью продуктов, предлагаемых россиянам, провел исследование, выявив марки молока, которые лучше избегать при покупке.

Несколько марок были высоко оценены экспертами, включая молоко «Экомилк» 3,2% жирности. Этот продукт был признан настоящим молоком без антибиотиков и консервантов, безопасным и вкусным. Вместе с тем безопасными для употребления и качественными марками были признаны «Село Зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Молоко нашей дойки», которые также не содержат растительных жиров и не изготовлены из сухого молока.

Однако несколько марок не прошли тестирование. «Маруся» была включена в черный список из-за обнаружения кишечной палочки, а также из-за некачественного вкуса, который указывает на использование кормового молока. «36 копеек» и «Честное коровье молоко» были признаны из-за выявленных в содержании растительных жиров.

Эти результаты подчеркивают важность внимательного выбора продуктов и проверки информации о производителе при покупке молочной продукции, пишет PRIMPRESS.

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