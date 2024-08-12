Не берите даже для блинов: Росконтроль обнародовал марки молока, которые лучше оставить на полке магазина

Росконтроль опубликовал список молочных продуктов, покупку которых лучше избегать из-за обнаружения подделок на рынке.

Проведенные экспертами из Центра экспертизы тесты выявили, что такие продукты не подходят даже для использования в кулинарии, например, при выпечке блинов, как сообщает информационный портал news-komi.

В рамках исследования специалисты Центра купили и проанализировали около 50 видов молока в разных магазинах и проверили их в независимых лабораториях по ряду критериев.

К сожалению, не все продукты оказались качественными и безопасными. Молоко марки «Маруся» оказалось в списке нерекомендованных из-за содержащейся в нем кишечной палочки и высокого уровня микрофлоры. Продукция под названиями «Честное коровье молоко» и «36 копеек» была классифицирована как фальсификат, поскольку в них было обнаружено добавление пальмового масла и сомнения в истинном происхождении.

Покупателям советуют тщательно выбирать молочные продукты и предпочитать те бренды, которые доказали свою надежность и качество, чтобы избежать приобретения продукции сомнительного качества.