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Не берите даже для блинов: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше оставить на полке магазина

При покупке молочных продуктов потребители стре...

100iodinsovet.ru

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При покупке молочных продуктов потребители стремятся к выбору качественных и безопасных товаров. Однако, как показывает недавнее исследование Росконтроля, не все молочные бренды соответствуют этим критериям.

Эксперты провели анализ более 50 популярных марок молока, продаваемых в российских супермаркетах, чтобы выявить наличие фальсификации и оценить общее качество продуктов.

Какие молочные бренды заслуживают доверия?

Исследование выявило несколько марок, которые заслуживают высоких оценок за качество и натуральность: «Экомилк» с жирностью 3,2% получил положительные отзывы за отсутствие антибиотиков и консервантов, безопасность и великолепные вкусовые качества. Другие надежные бренды, такие как «Село зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Молоко нашей дойки», также подтвердили свою чистоту, показав, что в их составе нет «пальмового масла» и они не произведены из сухого молока.

Какие бренды стоит избегать?

В то же время, эксперты Росконтроля выявили несколько брендов, которые вызвали опасения. Молоко под торговым брендом «Маруся» попало в "черный список" после того, как в нем была найдена кишечная палочка и превышение норм микрофлоры. Также бренды «Честное коровье молоко» и «36 копеек» были классифицированы как фальсификаты из-за обнаружения фитостеринов, что подтверждает добавление растительных жиров и поддельном происхождении, сообщает progorod59.

Что делать потребителям?

На основании данных Росконтроля потребители могут сделать осознанный выбор в пользу более качественных и безопасных молочных продуктов. Важно проверять наличие сертификатов и маркировку продукции при покупке, а также отдавать предпочтение проверенным производителям. Также рекомендуется следить за новостями и обновлениями от независимых организаций, которые проводят подобные тесты и исследования.

Покупка качественного молока — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Выбирая продукты от проверенных и надежных производителей, вы не только обеспечиваете себя и свою семью полезными и безопасными продуктами, но и поддерживаете стандарты качества на рынке. В информационную эру важно оставаться в курсе и использовать доступные данные для здорового питания.

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