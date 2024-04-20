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Названы самые теплые и холодные дни мая: синоптики дали неутешительный прогноз

Названы самые теплые и холодные дни мая: синоптики дали неутешительный прогноз

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Специалисты представили прогноз погоды на май. С 1 по 6 число днем ожидается +14...+16 градусов (ночью +10...+12). С 7 по 12 число тепло до +19...+21 днем и +14 ночью. Потом станет прохладнее: +14.

С 20 числа ожидается 20-градусное тепло. Самые теплые дни в конце месяца - 28-30 мая: +24 градуса. Наиболее дождливые дни: 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25 мая. Солнечно будет 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28-30 числа. В остальные дни переменная облачность.

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