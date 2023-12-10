Названы самые полезные продукты для мозга: разнообразьте ими рацион

Дарья Русакова, кандидат медицинских наук и диетолог, утверждает, что употребление мясных продуктов не имеет прямого влияния на когнитивные способности человека, сообщает Primpress.

По словам Русаковой, мясные изделия, особенно колбасные, подвергаются обработке, которая может иметь канцерогенный эффект. Эти продукты содержат избыточное количество соли, холестерина и добавок, что делает их неполезными для здоровья.

Избыточный холестерин может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, включая кровоснабжение головного мозга. Переработанное мясо также может способствовать развитию онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени.

Тем не менее, Русакова отмечает, что на когнитивные способности мясо влияет только в том смысле, что повышенный холестерин может нарушить микроциркуляцию крови. Однако это не значит, что он отдельно влияет на когнитивные свойства человека.