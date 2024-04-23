Названы самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали совсем нерадующий прогноз

Метеорологи опубликовали подробный прогноз погоды на май для Центральной России, который предвещает месяц полный погодных контрастов.

Детализация прогноза на май:

Первая неделя (1-6 мая): Днем температура будет варьироваться от +14 до +16 градусов Цельсия. Ночные температуры ожидаются на уровне +10...+12 градусов.

Вторая неделя (7-12 мая): Дневная температура поднимется до +19...+21 градуса, ночью будет около +14 градусов.

Середина месяца: Произойдет временное снижение температуры до +14 градусов.

С 20 мая: Температура снова поднимется, достигая приблизительно 20 градусов.

Конец месяца (28-30 мая): Ожидается значительное тепло с максимальными дневными температурами до +24 градусов.

Осадки:

Интенсивные дожди предсказываются на 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая.

Ясные и солнечные дни прогнозируются на 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24 и с 28 по 30 мая.

Переменная облачность ожидается в остальные дни.

Май в Центральной России будет полон метеорологических сюрпризов, от прохладных до жарких дней, с периодическими осадками. Этот прогноз позволяет жителям региона эффективнее планировать свои активности на свежем воздухе и подготовиться к предстоящим весенним переменам в погоде.