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Названы самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали разочаровывающий прогноз

Названы самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали разочаровывающий прогноз

orenburzhie.ru

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Синоптики представили подробный метеопрогноз на май для Центральной России, обещающий жителям разнообразие погодных условий.

Вот основные моменты предстоящих погодных изменений.

Погода по дням в мае:

  • Первая неделя (1-6 мая): Днем температура воздуха будет колебаться между +14 и +16 градусами Цельсия, ночью ожидаются +10...+12 градусов.
  • Вторая неделя (7-12 мая): Температура повысится до +19...+21 градуса днем и до +14 градусов ночью.
  • Середина месяца: После периода тепла наступит временное похолодание, снова опустив температуру до +14 градусов.
  • С 20 мая: Возвращение тепла с температурой около 20 градусов.
  • Конец месяца (28-30 мая): Ожидается настоящее тепло с дневными температурами до +24 градусов Цельсия.

Осадки:

  • Сильные дожди предвидятся 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая.
  • Солнечные и ясные дни прогнозируются 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28-30 мая.
  • На остальные дни месяца ожидается переменная облачность.

Этот месяц обещает быть переменчивым, так что жители Центральной части страны могут ожидать всего: от прохладных дней до внезапных всплесков тепла и осадков. Такой прогноз помогает местным жителям лучше планировать свои мероприятия на открытом воздухе и готовиться к весенним переменам погоды.

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