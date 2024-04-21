Названы самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали неутешительный прогноз

Предварительный метеопрогноз на последний месяц весны в городе Владимире был представлен местными синоптиками.

Согласно предсказаниям, начиная с 1 по 6 мая, дневная температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов Цельсия (ночью +10...+12). С 7 по 12 число ожидается повышение температуры до +19...+21 градуса днем и +14 ночью. Затем наступит период прохлады, со значением термометра, снова опустившимся до +14. С 20 числа жителей Владимира ожидает 20-градусное тепло.

Самые теплые дни месяца прогнозируются на финише - с 28 по 30 мая температура воздуха днем может достигнуть +24 градуса Цельсия. Наиболее прохладно (+14) будет 5, 6 и 14 числа.

Сильные дожди предвидятся в городе 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая. В свой черед 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28-30 числа ожидается ясная и солнечная погода. На прочие дни синоптики предвещают переменную облачность.