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Названы продукты, которые нельзя разогревать в СВЧ-печи: запомните, их всего десять

Микроволновые печи стали незаменимым помощником...

rutube.ru

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Микроволновые печи стали незаменимым помощником в кухнях по всему миру благодаря их способности быстро разогревать пищу. Однако не все продукты подходят для разогрева в микроволновке.

Вот список из десяти продуктов, которые эксперты настоятельно рекомендуют не разогревать в СВЧ-печи.

1. Яйца в скорлупе

Разогрев яиц в скорлупе может привести к их взрыву из-за накопления внутреннего давления.

2. Мясо

Куски мяса, особенно крупные, могут неравномерно разогреваться, что приводит к развитию вредных бактерий.

3. Рис

Сырой или приготовленный рис содержит споры бактерий, которые могут выживать даже после приготовления. Разогрев в микроволновке не убивает все бактерии, что может привести к пищевому отравлению.

4. Картофель

Как и рис, картофель может содержать бактерии, которые не уничтожаются при повторном нагревании в микроволновой печи.

5. Масло и масляные соусы

Масло может стать чрезмерно горячим и взорваться, а также потерять свои питательные свойства при нагреве в микроволновке.

6. Грудное молоко

Разогрев грудного молока в микроволновке может привести к потере защитных антител и неравномерному распределению температуры.

7. Зелень и травы

Быстрый нагрев уничтожает витамины и может превратить зелень в неприятную массу.

8. Фрукты

Некоторые фрукты, как например виноград, могут взрываться в микроволновой печи из-за высокого содержания воды.

9. Перец чили

При нагревании в микроволновой печи перец чили может выделять раздражающие вещества, вызывающие кашель и раздражение глаз.

10. Обработанные мясные продукты

Сосиски и другие обработанные мясные продукты могут содержать консерванты, которые при нагреве превращаются в канцерогены.

Эти советы основаны на научных исследованиях и практическом опыте экспертов в области пищевой безопасности и здорового питания. Знание о том, какие продукты не стоит разогревать в микроволновке, поможет сохранить ваше здоровье и улучшить качество приготовленной пищи.

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