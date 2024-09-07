Названы продукты, которые нельзя разогревать в СВЧ-печи: запомните, их всего десять
rutube.ru
Микроволновые печи стали незаменимым помощником в кухнях по всему миру благодаря их способности быстро разогревать пищу. Однако не все продукты подходят для разогрева в микроволновке.
Вот список из десяти продуктов, которые эксперты настоятельно рекомендуют не разогревать в СВЧ-печи.
1. Яйца в скорлупе
Разогрев яиц в скорлупе может привести к их взрыву из-за накопления внутреннего давления.
2. Мясо
Куски мяса, особенно крупные, могут неравномерно разогреваться, что приводит к развитию вредных бактерий.
3. Рис
Сырой или приготовленный рис содержит споры бактерий, которые могут выживать даже после приготовления. Разогрев в микроволновке не убивает все бактерии, что может привести к пищевому отравлению.
4. Картофель
Как и рис, картофель может содержать бактерии, которые не уничтожаются при повторном нагревании в микроволновой печи.
5. Масло и масляные соусы
Масло может стать чрезмерно горячим и взорваться, а также потерять свои питательные свойства при нагреве в микроволновке.
6. Грудное молоко
Разогрев грудного молока в микроволновке может привести к потере защитных антител и неравномерному распределению температуры.
7. Зелень и травы
Быстрый нагрев уничтожает витамины и может превратить зелень в неприятную массу.
8. Фрукты
Некоторые фрукты, как например виноград, могут взрываться в микроволновой печи из-за высокого содержания воды.
9. Перец чили
При нагревании в микроволновой печи перец чили может выделять раздражающие вещества, вызывающие кашель и раздражение глаз.
10. Обработанные мясные продукты
Сосиски и другие обработанные мясные продукты могут содержать консерванты, которые при нагреве превращаются в канцерогены.
Эти советы основаны на научных исследованиях и практическом опыте экспертов в области пищевой безопасности и здорового питания. Знание о том, какие продукты не стоит разогревать в микроволновке, поможет сохранить ваше здоровье и улучшить качество приготовленной пищи.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань