Сегодня, 28 ноября, стало известно о больших потерях ВСУ под Бахмутом (Артемовском). Как пишет "МК", найдена и причина десятикратного роста потерь убитыми и ранеными в рядах украинской армии.

Одной из причин называется работа ЧВК "Вагнер" - им удалось захватить несколько населенных пунктов к югу от Артемовска.

Также большие потери связывают с плохой погодой, при которой и воевать сложно, и раненых транспортировать почти невозможно.

В результате российского наступления была уничтожена артиллерийская группа противника и два механизированных батальона. Они обороняли свои позиции в районе Клещеевки.

В настоящее время потери личного состава ВСУ приближаются к 500. На этом фоне вагнеровцы не отстают в атаке. Несмотря на грязь и плохую погоду, они продолжают уничтожать вражеские подразделения.

Среди причин потерь называется и еще одна - тяжелое положением самих бойцов ВСУ, многие погибли от сепсиса, болевого шока и септицемии, а раненые солдаты были вынуждены часами ждать эвакуации в условиях, непригодных для выздоровления.