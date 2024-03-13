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· Артем Акчурин

Названы пять вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки: проверьте себя и своих знакомых

Названы пять вещей в доме, которые говорят о низкой самооценке хозяйки: проверьте себя и своих знакомых

progoroduhta.ru

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Заботливые хозяйки с особой тщательностью выбирают декор для своего дома, но порой они упускают из виду самые важные аспекты гармонии и уюта.

Психологи заявляют, что даже самые незначительные детали в интерьере квартиры могут сказать не только о неряшливости ее владельца, но и о скрытых эмоциональных проблемах. Специалисты выделяют пять основных признаков низкой самооценки.

Первым признаком является постельное белье. Постельное белье всегда должно быть чистым, без дефектов и свежим. Психологи утверждают, что женщины, которые спят на потертом, неаккуратном или неподходящем постельном белье, не ценят себя, свой комфорт и свое тело. Те, кто допускает подобный выбор, вероятно, проявляют безразличие к собственным ценностям.

Вторым признаком является обстановка на кухне. Если вы думаете, что кухня – это только место приготовления пищи, то вы глубоко заблуждаетесь. Кухня – это место, куда приглашаются гости и где создается особая атмосфера уюта (ведь кто не любит аромат свежеиспеченного хлеба или пряного мяса?. Важно не забывать о поддержании чистоты и порядка даже во время приготовления пищи. Возможно, это не всегда просто, но постарайтесь хотя бы убрать посуду из раковины и очистить приборы, прежде чем садиться за стол. Такая забота сделает прием пищи гораздо приятнее.


Третьим признаком являются полотенца в ванной комнате. Еще один пример того, как отношение к себе и своему телу проявляется в мелочах. Женщина, у которой в ванной комнате лежат полотенца от бабушки, безусловно, вызовет отвращение. Конечно, нельзя отрицать, что каждое полотенце может быть дорогостоящим и иметь особую ценность, например, если оно было приобретено во время путешествия или в каком-то особенном месте. Но если полотенца выглядят как старые тряпки и редко меняются, это не отражается лучшим образом на хозяйке.

Четвертый признак – привязанность к старым вещам. Пересмотр гардероба – это обязательный пункт в списке дел каждого. Если вы не хотите расстаться со старыми и лишними вещами, это говорит о том, что вы не умеете отпустить прошлое. Женщины, которые скрепя сердце сохраняют все, ведут себя так, словно у них обязательно найдется применение каждому предмету.

Пятый признак – декор. Представьте, что потенциальный партнер заходит почтить вас чашечкой чая и обнаруживает на кровати старое плюшевое животное, а на полке – детские игрушки и безделушки. В такой обстановке в девяти случаях из десяти его интерес к вам пропадет. Во-первых, инфантильная женщина не может претендовать на роль взрослой партнерши или матери ребенка. Если вы думаете, что мужчина согласится взять вас под свое крыло и "воспитывать", то вы глубоко ошибаетесь. В здоровых отношениях такое поведение неприемлемо. Во-вторых, избыток ненужных вещей и пыли свидетельствует о нечистоплотности человека.

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