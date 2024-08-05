Названы овощи и фрукты, которые ни в коем случае нельзя худеющим

Если вы активно употребляете овощи и фрукты, но всё равно не видите желаемых результатов от диеты, причины могут кроиться в содержании натуральных сахаров в этих продуктах. Чем больше сахара, тем выше вероятность набрать лишний вес. Итак, вот наши антиподы для стройной фигуры.

Стоит отметить, что картофель не любим диетологами в любом виде. Жареный вариант вообще не рассматривается из-за большого содержания масла и канцерогенов. Проблема в том, что картофель богат крахмалом, который превращается в простые сахара, а лишние углеводы накапливаются в виде жира.

Зеленый горошек — достойный источник белка, который ценится вегетарианцами как отличная замена мясу. Однако, не стоит злоупотреблять им во время похудения — потребление должно быть строго ограничено.

Что касается манго, этот яркий тропический фрукт славится своей сладкой мякотью, содержащей около 30 граммов сахара в каждом плоде. Поэтому лучше отложить его употребление до завершения диеты.