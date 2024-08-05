Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Названы овощи и фрукты, которые ни в коем случае нельзя худеющим

Если вы активно употребляете овощи и фрукты, но...

Подписаться в Telegram

Если вы активно употребляете овощи и фрукты, но всё равно не видите желаемых результатов от диеты, причины могут кроиться в содержании натуральных сахаров в этих продуктах. Чем больше сахара, тем выше вероятность набрать лишний вес. Итак, вот наши антиподы для стройной фигуры.

Стоит отметить, что картофель не любим диетологами в любом виде. Жареный вариант вообще не рассматривается из-за большого содержания масла и канцерогенов. Проблема в том, что картофель богат крахмалом, который превращается в простые сахара, а лишние углеводы накапливаются в виде жира.

Зеленый горошек — достойный источник белка, который ценится вегетарианцами как отличная замена мясу. Однако, не стоит злоупотреблять им во время похудения — потребление должно быть строго ограничено.

Что касается манго, этот яркий тропический фрукт славится своей сладкой мякотью, содержащей около 30 граммов сахара в каждом плоде. Поэтому лучше отложить его употребление до завершения диеты.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

компании по удалению плесени отзывы

Новости Татарстана

день назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

спустить воду с натяжного потолка цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

день назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

11 часов назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Новости Татарстана

10 часов назад

В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%
Новости Татарстана
7 часов назад

2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Важное в РТ

4 часа назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

Новости Казани

6 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Татарстана

7 часов назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
4 часа назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

7 часов назад

Из-за нарушений санитарных норм в Казани на 40 суток закрыли кафе «Кинза»

Новости Казани

10 часов назад

В Казани за 16 млн продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ»

Новости Казани

11 часов назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками
Школьник из Казани открыл этап Чемпионата Росси...
Интересное в Казани
4 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
6 часов назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане