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· Артем Акчурин

Названы марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью

Названы марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью

getbrand.ru

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Недавнее исследование выявило, что даже самые дорогие виды чая иногда не соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие особенно важно в России, где чай пользуется большой популярностью среди населения.

В рамках исследования было приобретено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке, и проверено на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

  • Исследование показало, что несколько марок чая представляют определенную угрозу для здоровья:
  • У пакетированного чая "Globus" обнаружено превышение нормы содержания плесени в два раза.
  • "Basilur" содержит высокое количество пестицидов и плесени.
  • "Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают допустимые уровни плесени.
  • Чай "Азерчай" содержит бактерии кишечной палочки.
  • "Золотая Чаша" также показывает негативные результаты.

Важно отметить, что наличие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает жестких норм на содержание бактерий в чае, и это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.

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