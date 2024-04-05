Названы марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью
getbrand.ru
Недавнее исследование выявило, что даже самые дорогие виды чая иногда не соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие особенно важно в России, где чай пользуется большой популярностью среди населения.
В рамках исследования было приобретено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке, и проверено на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.
- Исследование показало, что несколько марок чая представляют определенную угрозу для здоровья:
- У пакетированного чая "Globus" обнаружено превышение нормы содержания плесени в два раза.
- "Basilur" содержит высокое количество пестицидов и плесени.
- "Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают допустимые уровни плесени.
- Чай "Азерчай" содержит бактерии кишечной палочки.
- "Золотая Чаша" также показывает негативные результаты.
Важно отметить, что наличие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает жестких норм на содержание бактерий в чае, и это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.
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