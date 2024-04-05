Названы марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью

Недавнее исследование выявило, что даже самые дорогие виды чая иногда не соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие особенно важно в России, где чай пользуется большой популярностью среди населения.

В рамках исследования было приобретено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке, и проверено на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

Исследование показало, что несколько марок чая представляют определенную угрозу для здоровья:

У пакетированного чая "Globus" обнаружено превышение нормы содержания плесени в два раза.

"Basilur" содержит высокое количество пестицидов и плесени.

"Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают допустимые уровни плесени.

Чай "Азерчай" содержит бактерии кишечной палочки.

"Золотая Чаша" также показывает негативные результаты.

Важно отметить, что наличие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает жестких норм на содержание бактерий в чае, и это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.