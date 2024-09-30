Вадим Козюлин, руководитель Центра ИАМП при Дипломатической академии МИД РФ, предполагает, что Российская Федерации может объявить новую волну всероссийского призыва военнообязанных запаса при обострении конфликта на Украине.

Согласно его заявлениям, усиление Украиной военных подготовок с участием наемников и обучением на Западе создает повышенные угрозы для российских вооруженных сил. В такой ситуации, мобилизация представляется как неизбежная мера для укрепления военной мощи страны.

За последние два года, российское государство смогло обойтись без дополнительной мобилизации благодаря эффективной рекрутации контрактников, подкрепленной широкомасштабными информационными кампаниями и активным патриотическим воспитанием молодежи. Военный журналист Александр Коц упомянул, что решение президента Путина о расширении армейских рядов было направлено на предотвращение мобилизации. Однако в условиях серьезной внешней угрозы, такой как потенциальное военное вмешательство со стороны НАТО, возможность возобновления мобилизационных мероприятий остается открытой, сообщает news.ru.