В контексте усиливающегося конфликта на Украине и возможного обострения международной обстановки, Россия стоит перед возможностью введения новой мобилизации.

Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, в беседе с NEWS.ru предположил, что такой шаг может стать необходимым в ответ на растущие угрозы.

Основания для возобновления мобилизации

Ключевым фактором, который может привести к новой мобилизации, является активизация военных действий на Украине и подготовка новых военных подразделений Киевом с поддержкой западных стран. Обучение украинских сил и привлечение иностранных наемников создают дополнительное давление на вооруженные силы РФ, что потенциально может потребовать мобилизационных мер со стороны России.

«Возобновление мобилизации может оказаться неизбежным, если ситуация в зоне СВО ухудшится», - отметил Козюлин.

Прошлые успехи и текущие вызовы

Как подчеркнул политолог, за последние два года в России избегали массовой мобилизации благодаря успешному вербованию контрактников и проведению информационных кампаний. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, такие как патриотические концерты и уроки героизма в школах, укрепили волонтерский потенциал и интерес к службе.

Однако, новые внешние угрозы и возможное расширение конфликта с участием стран НАТО могут стать серьезным вызовом, требующим более широкого мобилизационного респонса.

Мобилизация в контексте международного права

По словам военного корреспондента Александра Коца, президент России Владимир Путин старается избегать полномасштабной мобилизации, увеличивая численность армии через формирование резервных бригад. Это позволяет поддерживать военную готовность без широкомасштабного привлечения гражданского населения.

«Мобилизация может быть активирована только в крайних случаях, например, при прямой угрозе объявления войны странами НАТО», - поделился Коц.

Возможные последствия новой мобилизации

Новая волна мобилизации повлечет за собой комплекс социальных и экономических последствий. Увеличение числа военнослужащих потребует дополнительных затрат на их подготовку и содержание, что скажется на государственном бюджете. В то же время, это может вызвать напряженность на рынке труда и в обществе, учитывая необходимость адаптации к новым оборонным задачам.

Хотя на текущий момент новая мобилизация в России остается лишь потенциальным сценарием, она может стать реальностью в случае серьезного обострения военно-политической ситуации. Подготовленность к таким изменениям и способность эффективно реагировать на международные вызовы определит стратегическую стабильность и безопасность страны в ближайшем будущем.