В свете текущих событий на Украине и усиленной подготовки новых военных подразделений Киевом с поддержкой западных стран, в России рассматривается возможность новой волны мобилизационных мероприятий.

Вадим Козюлин, руководитель центра ИАМП при Дипломатической академии МИД РФ, поделился своим мнением о том, что возобновление мобилизации может стать реальностью в ответ на возможное обострение военной ситуации.

Настоящее состояние и прогнозы

По словам Козюлина, нынешние усилия Украины по подготовке военных кадров, включая обучение на Западе и привлечение наемников, увеличивают вероятность введения дополнительных мобилизационных мер в России. В частности, обсуждение возможной отправки войск со стороны стран НАТО, включая Иностранный легион Франции, усиливает эту тенденцию.

Отход от мобилизации к контрактной службе

За последние годы Россия смогла избежать масштабной мобилизации благодаря успешному набору контрактников, что стало возможным благодаря целенаправленной информационной кампании и патриотическому воспитанию молодежи. В школах уделяется внимание рассказам о героях СВО, что мотивирует молодежь к службе. Политолог также отмечает улучшенное финансовое обеспечение военнослужащих как ключевой фактор, снижающий потребность в мобилизации.

Возможные сценарии и военные подготовки

Александр Коц, военный корреспондент, указывает, что президент России Владимир Путин уже принял меры для увеличения численности армии, что может быть рассмотрено как альтернатива мобилизации. Формирование резервных бригад свидетельствует о подготовке к быстрому реагированию в случае обострения ситуации. По мнению Коца, мобилизация возможна только в случае экстренных обстоятельств, таких как прямая угроза от НАТО.

Ситуация на Украине остается фактором, который может спровоцировать Россию на введение новых мобилизационных мер. Однако текущая подготовка и политика страны направлены на укрепление военного потенциала через контрактную службу и резервные формирования, что позволяет снизить вероятность массовой мобилизации. Таким образом, Россия стремится обеспечить свою оборону, сохраняя при этом стабильность внутри страны и избегая прямого военного конфликта на международной арене, сообщает news.ru.

