В последнее время эксперты и аналитики активно обсуждают возможность новой волны мобилизации в России. По мнению заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, в ближайшее время могут начаться новые мобилизационные мероприятия в случае обострения ситуации на Украине.

Это связано с тем, что Киев активно формирует новые подразделения, в том числе с помощью обучения своих военных на Западе, а также привлекает иностранных наемников, сообщает news.ru.

Возможные причины новой мобилизации

По словам Козюлина, новая волна мобилизации исключена только при сохранении стабильной ситуации на фронтах. Однако, если положение ВС РФ на Украине осложнится, в том числе в связи с привлечением наемников и возможным участием войск НАТО, власти могут принять решение о возобновлении мобилизационных мероприятий.

На данный момент украинские силы активно готовят новые подразделения, получая помощь и поддержку от западных стран. В частности, обсуждается вопрос возможного участия Иностранного легиона Франции и других военных структур, которые могут усилить украинскую армию. Это может вынудить российскую сторону к увеличению численности своих войск.

Почему новая мобилизация не понадобилась раньше?

За последние два года в России не возникала необходимость в проведении дополнительных мобилизационных мероприятий. Как отмечает Козюлин, этому поспособствовали несколько факторов. В первую очередь, достаточное количество контрактников, поступивших на службу благодаря грамотной информационной кампании. Патриотические мероприятия и концерты, а также активное воспитание молодежи сыграли ключевую роль в привлечении новых кадров.

Особое внимание уделялось финансовому обеспечению военнослужащих. За это время удалось наладить систему выплат, что позволило создать стабильные условия для службы по контракту и укрепить ряды вооруженных сил.

Возможные сценарии новой мобилизации

Военный корреспондент Александр Коц ранее высказал мнение, что указ президента Владимира Путина об увеличении численности российской армии был принят с целью предотвратить необходимость объявлять мобилизацию. В рамках этого указа в ВС РФ формируются резервные бригады, которые могут стать основной для быстрой реакции на изменение обстановки.

Однако Коц не исключает, что экстренные обстоятельства, такие как объявление войны со стороны НАТО, могут заставить правительство России принять решение о мобилизации. В таком случае мобилизационные мероприятия будут направлены на оперативное пополнение личного состава и усиление обороноспособности страны.

Патриотическое воспитание и молодежь

Еще одним ключевым фактором, на который обращают внимание эксперты, является патриотическое воспитание молодежи. За последние годы Россия активно внедряет программы, направленные на формирование положительного образа героев СВО. В школах и вузах все чаще проводятся мероприятия, где рассказывается о подвигах военных, что помогает создать примеры для подражания среди молодых людей.

По мнению Вадима Козюлина, эта работа уже приносит свои плоды — многие молодые россияне выражают желание связать свою жизнь с военной службой, а патриотические ценности становятся важной частью общественной жизни.

Ситуация на Украине остается напряженной, и Россия продолжает внимательно следить за развитием событий. Новая волна мобилизации в ближайшее время не исключена, особенно если обстановка на фронте резко обострится. Важно отметить, что на сегодняшний день в России нет необходимости в массовой мобилизации благодаря контрактникам и патриотическому воспитанию молодежи. Однако, если угроза национальной безопасности возрастет, правительство может принять соответствующие меры, чтобы обеспечить защиту страны.