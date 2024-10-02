Названо условие для начала новой волны мобилизации в России: сделано экстренное заявление

В последние недели активно обсуждается вероятность новой волны мобилизации в России в случае обострения ситуации на Украине.

Эксперт по военным и международным вопросам Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, поделился своим мнением на эту тему с NEWS.ru. По его словам, такие мероприятия могут стать реальностью, если положение Вооружённых сил России на Украине ухудшится.

Причины возможной мобилизации

Козюлин отмечает, что на сегодняшний день ситуация может обостриться из-за подготовки новых украинских подразделений на Западе, а также привлечения Киевом наемников. Вопрос о возможности отправки иностранных войск, в том числе Иностранного легиона Франции, также обсуждается. В этих условиях мобилизация может стать необходимой мерой для усиления позиций России в зоне специальной военной операции (СВО).

Почему новая мобилизация не понадобилась ранее

Эксперт подчеркивает, что за последние два года России удалось избежать новой мобилизации, что связано с успешной кампанией по набору контрактников. Ключевую роль в этом процессе сыграли информационные мероприятия, направленные на формирование патриотического настроения среди населения. Проведение патриотических концертов и мероприятий, а также воспитание молодежи на примерах героев СВО в школах, способствовало увеличению числа желающих поступить на службу по контракту.

Козюлин также отметил важность налаженного финансового обеспечения контрактников, что повысило привлекательность военной службы и дало возможность формировать профессиональные подразделения без необходимости массового призыва.

Мнение других экспертов

Военкор Александр Коц высказал свою точку зрения относительно возможной мобилизации. По его словам, президент Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности армии именно для того, чтобы избежать необходимости объявления массовой мобилизации. Вместо этого в российских вооружённых силах формируются резервные бригады, готовые вступить в бой при необходимости. Однако, как отметил Коц, мобилизация может быть неизбежной в случае серьезного обострения ситуации, например, если Североатлантический альянс объявит войну России.

Перспективы на будущее

Многие эксперты сходятся во мнении, что вопрос мобилизации остается на повестке дня и зависит от дальнейшего развития событий на Украине и международной обстановки. Усиление давления со стороны западных стран, расширение участия иностранных наемников и возможная эскалация конфликта могут вынудить Россию принять соответствующие меры.

Таким образом, новая волна мобилизации не исключена, хотя на данный момент правительство предпочитает поддерживать боеспособность армии за счёт контрактников и резервных подразделений. Важно, чтобы граждане были готовы к любым изменениям в оборонной политике страны, особенно в условиях нестабильности международной ситуации.

Мобилизация в России остаётся важным вопросом, который зависит от многих факторов, включая военно-политическую обстановку и развитие конфликта на Украине. Несмотря на успехи в наборе контрактников и создании резервных сил, вероятность проведения новых мобилизационных мероприятий остаётся высокой в случае серьёзного обострения ситуации.