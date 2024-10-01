Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, считает, что в России может произойти новая волна мобилизации в ближайшем будущем в связи с усугублением ситуации на Украине.

В интервью NEWS.ru он отметил, что активные действия со стороны Украины, такие как обучение новых подразделений на Западе и привлечение иностранных наемников, могут подтолкнуть Россию к усилению своих военных мер.

Обострение конфликта: новые вызовы

Козюлин подчеркнул, что усилия Украины по укреплению своих вооруженных сил посредством западной помощи могут привести к ухудшению обстановки на фронте. Такие меры, как обучение военных и привлечение наемников, вместе с обсуждением возможной помощи от стран НАТО, создают условия, при которых Россия может вновь рассмотреть возможность мобилизации, чтобы сбалансировать действия противника.

Успехи за последние два года

Эксперт добавил, что за последние два года не возникло необходимости в проведении новых мобилизационных мер благодаря эффективной рекрутинговой кампании и патриотическим инициативам в стране. Информационные акции, патриотические концерты и образовательные программы сыграли важную роль в поддержке военных усилий без нужды в дополнительном привлечении резервистов.

Региональная безопасность и возможные последствия

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что недавние решения президента Владимира Путина по увеличению численности вооруженных сил могут указывать на стремление избежать крупной мобилизации. Формирование резервных бригад позволит России оперативно реагировать на возможные обострения конфликта, не прибегая к мобилизации населения. Однако Коц предостерегает: серьезные международные конфликты или действия НАТО могут изменить эту стратегию.

Ситуация на Украине по-прежнему остаётся напряженной, и угроза новой мобилизации в России актуальна на фоне текущих и предполагаемых военных усилий со стороны Украины и её западных партнёров. Меры, принимаемые Россией в последние годы, демонстрируют готовность к различным сценариям, однако существует риск эскалации, что может привести к необходимости новых мобилизационных шагов. Это подчеркивает сложность и динамичность геополитической ситуации в регионе.