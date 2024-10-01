Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Названо условие для начала новой волны мобилизации: сделано экстренное заявление

Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломат...

v1.ru

Подписаться в Telegram

Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, считает, что в России может произойти новая волна мобилизации в ближайшем будущем в связи с усугублением ситуации на Украине.

В интервью NEWS.ru он отметил, что активные действия со стороны Украины, такие как обучение новых подразделений на Западе и привлечение иностранных наемников, могут подтолкнуть Россию к усилению своих военных мер.

Обострение конфликта: новые вызовы

Козюлин подчеркнул, что усилия Украины по укреплению своих вооруженных сил посредством западной помощи могут привести к ухудшению обстановки на фронте. Такие меры, как обучение военных и привлечение наемников, вместе с обсуждением возможной помощи от стран НАТО, создают условия, при которых Россия может вновь рассмотреть возможность мобилизации, чтобы сбалансировать действия противника.

Успехи за последние два года

Эксперт добавил, что за последние два года не возникло необходимости в проведении новых мобилизационных мер благодаря эффективной рекрутинговой кампании и патриотическим инициативам в стране. Информационные акции, патриотические концерты и образовательные программы сыграли важную роль в поддержке военных усилий без нужды в дополнительном привлечении резервистов.

Региональная безопасность и возможные последствия

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что недавние решения президента Владимира Путина по увеличению численности вооруженных сил могут указывать на стремление избежать крупной мобилизации. Формирование резервных бригад позволит России оперативно реагировать на возможные обострения конфликта, не прибегая к мобилизации населения. Однако Коц предостерегает: серьезные международные конфликты или действия НАТО могут изменить эту стратегию.

Ситуация на Украине по-прежнему остаётся напряженной, и угроза новой мобилизации в России актуальна на фоне текущих и предполагаемых военных усилий со стороны Украины и её западных партнёров. Меры, принимаемые Россией в последние годы, демонстрируют готовность к различным сценариям, однако существует риск эскалации, что может привести к необходимости новых мобилизационных шагов. Это подчеркивает сложность и динамичность геополитической ситуации в регионе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Интересное в Казани

день назад

Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою клинику 

клаб таракан дезинфекция

Новости Татарстана

7 часов назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

подработка промоутером в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка

Новости Казани

день назад

Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году

Новости Казани

8 часов назад

Театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок

Новости Татарстана

21 час назад

В ЖК Светлый пьяные мужчины избили подростков в магазине

Новости Татарстана

23 часа назад

На станции Тихоново 30 сентября приостановили движение поездов
Новости Татарстана
30 минут назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Врач отметил, что онкологию можно увидеть во вр...

Новости Татарстана

20 минут назад

В Татарстане суд отменил домашний арест главврачу

Интересное в Казани

день назад

Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою клинику 

Новости Казани

4 часа назад

В Казани продлили ограничение движения по 2 улицам

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске 1 октября машина столкнулась с локомотивом
В Казани нашли около 6 000 литров паленого алко...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии

Новости Татарстана

5 часов назад

Появились видео, как в татарстанец издевается над котенком и ломает кресты

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане огонь с сеновала уничтожил 6 хозпостроек
Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку