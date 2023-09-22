Названо средство: жирный нагар в духовке исчезнет за пару мгновений: никаких скребков и химии

Известно всем, что очистка духовки - это трудоемкий и длительный процесс, особенно если на ее стенках образуется грязь и жир, которые сложно удалить. Однако, существует простой и безопасный способ очистки, который не требует использования агрессивных химических моющих средств и различных скребков.

Для этого потребуются лишь доступные и экологически чистые ингредиенты: сода и уксус.

Процесс:

Смешайте соду и воду в равных пропорциях, чтобы получить пасту, которую легко можно нанести на загрязненные участки духовки.

Затем обработайте поверхности уксусом, используя пульверизатор. Пенящаяся реакция, возникающая при контакте соды и уксуса, поможет размягчить и поднять грязь.

Оставьте состав на 15-20 минут, причем уже после первых 60 секунд можно увидеть результат.

Завершая процесс, аккуратно протрите губкой все поверхности.

В результате ваша духовка станет сверкать чистотой без лишних усилий и использования химикатов!