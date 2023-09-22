Названо средство: жирный нагар в духовке исчезнет за пару мгновений: никаких скребков и химии
Известно всем, что очистка духовки - это трудоемкий и длительный процесс, особенно если на ее стенках образуется грязь и жир, которые сложно удалить. Однако, существует простой и безопасный способ очистки, который не требует использования агрессивных химических моющих средств и различных скребков.
Для этого потребуются лишь доступные и экологически чистые ингредиенты: сода и уксус.
Процесс:
- Смешайте соду и воду в равных пропорциях, чтобы получить пасту, которую легко можно нанести на загрязненные участки духовки.
- Затем обработайте поверхности уксусом, используя пульверизатор. Пенящаяся реакция, возникающая при контакте соды и уксуса, поможет размягчить и поднять грязь.
- Оставьте состав на 15-20 минут, причем уже после первых 60 секунд можно увидеть результат.
- Завершая процесс, аккуратно протрите губкой все поверхности.
В результате ваша духовка станет сверкать чистотой без лишних усилий и использования химикатов!