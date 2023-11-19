Новости России
· Алина Алмакаева

Названо пошлое русское имя сильно популярное в США

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В Соединенных Штатах за последнее время стали популярны иностранные имена для детей.

Одно из русских женских имен, которое набрало популярность в США, - Лариса, но американцы предпочитают использовать сокращенный вариант - Лара. Это имя полюбилось благодаря Пастернаку и его произведению "Доктор Живаго". Просто вспомните Лару Крофт. В России такое сокращение имени Лариса считают несколько пошлым и боятся, что носительницы данного имени вырастут склонными к скандалам.

Россиянинам настолько понравился "Чебурашка", что это повлияло на их отношение к имени Лариса, сообщает Киноафиша.

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