Названное масло всегда берите: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла
levencovka.ru
В текущем году эксперты Роскачества провели тщательный анализ российского рынка подсолнечного масла, оценив 21 бренд по 44 критериям качества и безопасности.
Результаты исследований выявили как высококачественные, так и менее удовлетворительные образцы продукции.
Результаты анализа
Образцы подсолнечного масла были собраны из различных регионов страны. В исследовании участвовали масла первого сорта (12 из 21) и высшего сорта (7 из 21).
Лучшие марки по результатам тестов
19 из 21 проверенных брендов подсолнечного масла успешно прошли тестирование и имеют право на маркировку российским Знаком качества. Среди лидеров выделяются:
— «Злато»
— «Я люблю готовить»
— «Ласка»
— и другие известные бренды
Эти продукты продемонстрировали соответствие установленным требованиям и обеспечили потребителей безопасными и качественными товарами.
Критерии безопасности и качества
Анализ показал, что большинство масел содержат глицидиловые эфиры в пределах безопасных норм. Наличие трансжиров в исследуемых образцах не превышает 1%, что подтверждает их безопасность. В одном из образцов было зафиксировано превышение кислотного числа.
Рекомендации для покупателей
Роскачество советует обращать внимание на:
— Состав продукта
— Репутацию бренда
— Ценовой диапазон
— Упаковку, которая должна обеспечивать сохранность товара
На какие аспекты стоит обращать внимание
Данное исследование подтвердила, что на российском рынке представлено множество качественного подсолнечного масла. Важно делать выбор в пользу продукции от надежных производителей, чтобы гарантировать и вкус, и безопасность продукта.
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