Названное масло всегда берите: в Роскачестве назвали лучшие марки подсолнечного масла

В текущем году эксперты Роскачества провели тщательный анализ российского рынка подсолнечного масла, оценив 21 бренд по 44 критериям качества и безопасности.

Результаты исследований выявили как высококачественные, так и менее удовлетворительные образцы продукции.

Результаты анализа

Образцы подсолнечного масла были собраны из различных регионов страны. В исследовании участвовали масла первого сорта (12 из 21) и высшего сорта (7 из 21).

Лучшие марки по результатам тестов

19 из 21 проверенных брендов подсолнечного масла успешно прошли тестирование и имеют право на маркировку российским Знаком качества. Среди лидеров выделяются:

— «Злато»

— «Я люблю готовить»

— «Ласка»

— и другие известные бренды

Эти продукты продемонстрировали соответствие установленным требованиям и обеспечили потребителей безопасными и качественными товарами.

Критерии безопасности и качества

Анализ показал, что большинство масел содержат глицидиловые эфиры в пределах безопасных норм. Наличие трансжиров в исследуемых образцах не превышает 1%, что подтверждает их безопасность. В одном из образцов было зафиксировано превышение кислотного числа.

Рекомендации для покупателей

Роскачество советует обращать внимание на:

— Состав продукта

— Репутацию бренда

— Ценовой диапазон

— Упаковку, которая должна обеспечивать сохранность товара

На какие аспекты стоит обращать внимание

Данное исследование подтвердила, что на российском рынке представлено множество качественного подсолнечного масла. Важно делать выбор в пользу продукции от надежных производителей, чтобы гарантировать и вкус, и безопасность продукта.

