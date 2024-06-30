Названа самая полезная для человека рыба: именно она богата селеном, фосфором и хороша

Вопрос о том, какая рыба полезнее – морская или речная, волнует многих. И хотя морская рыба часто лидирует в этом споре, решающим фактором становится происхождение продукта: выловлен ли он в естественной среде или выращен на ферме.

В чём сила, рыба?

Рыба – кладезь ценных веществ: витаминов (A, E, D), йода, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6), легкоусвояемого белка, минералов (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний). Она благотворно влияет на суставы, мозг, замедляет старение, стимулирует репродуктивную функцию, снижает холестерин.

Мифы и реальность: сравниваем "дикую" и фермерскую рыбу

Морская vs речная:Морская рыба богата жирными кислотами, речная – белком и железом. Но длительная транспортировка морской рыбы и многократная заморозка снижают её пользу.

Загрязнение:Загрязнение рек – серьёзная проблема, но и моря не безупречны. Вредные вещества концентрируются у берегов, тогда как промысловый лов рыбы ведется вдали от них.

Фермерская рыба: Выращивание рыбы на фермах, даже морской, связано с использованием стимуляторов роста, красителей, антибиотиков, гормонов, что негативно сказывается на её качестве.

Под подозрением:

К видам рыбы, чаще всего выращиваемой искусственно, относятся:

Осетровые (все виды)

Лососевые (форель, лосось)

Сибас (запрещен к отлову)

Сазан, карп, толстолобик

Морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы

Тиляпия, пангасиус (часто подвергаются гормональной обработке)

"Дикая" рыба: выбор экспертов

Диетологи единодушны: максимальная польза – от рыбы, выросшей в естественных условиях – реках, морях, океанах.

Елена Малышева, известный диетолог, рекомендует следующие виды:

Дальневосточный лосось (горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг): богат антиоксидантом астаксантином и омега-жирами.

Треска: диетический продукт, особенно полезна её печень (источник рыбьего жира).

Минтай: близкий родственник трески, источник йода и легкоусвояемого белка.

Сайра: богата витаминами и омега-жирами, не поддаётся искусственному выращиванию.

Сельдь: источник селена, омега-3, полноценного белка.

Скумбрия: дикая рыба со всеми присущими ей преимуществами.

Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендуется в послеоперационный период.

Другие ценные виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.

Помните: выбирая рыбу, отдавайте предпочтение "диким" видам. Тщательно изучайте этикетки, обращайте внимание на внешний вид и запах продукта. И пусть на вашем столе всегда будет только полезная и вкусная рыба!