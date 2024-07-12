Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Названа самая полезная для человека рыба - ешьте дважды в неделю, богата селеном, фосфором и хороша на вкус

В последнем исследовании, опубликованном ведущими диетологами и нутрициологами, была названа рыба, которую рекомендуется включать в свой рацион минимум дважды в неделю из-за её выдающихся питательных качеств.

arpp.pk.ru

Подписаться в Telegram

В последнем исследовании, опубликованном ведущими диетологами и нутрициологами, была названа рыба, которую рекомендуется включать в свой рацион минимум дважды в неделю из-за её выдающихся питательных качеств. Этот продукт не только вкусный, но и крайне полезный благодаря высокому содержанию селена, фосфора и других важных для здоровья веществ.

Сёмга – королева питательности

Среди множества видов рыб сёмга выделяется как наиболее полезная для здоровья человека. Эта рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, селеном и фосфором, представляет собой источник множества необходимых нутриентов, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и способствуют улучшению ментального здоровья.

Почему стоит есть сёмгу дважды в неделю?

1. Сердечное здоровье: Омега-3 жирные кислоты в сёмге помогают снижать уровень холестерина в крови и уменьшают риск развития сердечных заболеваний.

2. Укрепление костей: Фосфор, который содержится в сёмге в больших количествах, необходим для поддержания здоровья костей и зубов.

3. Антиоксидантная защита: Селен, мощный антиоксидант в составе сёмги, защищает клетки от повреждений, что способствует общему укреплению здоровья.

Вкусовые качества сёмги

Не только питательные свойства делают сёмгу идеальным выбором для регулярного употребления. Её мясо обладает приятным мягким вкусом и текстурой, что делает её популярным выбором для множества блюд, от холодных закусок до основных горячих блюд.

Включение сёмги в свой еженедельный рацион — это простой способ не только разнообразить своё меню, но и значительно повысить общее состояние здоровья. Благодаря своим питательным качествам и великолепному вкусу, сёмга заслуженно занимает место одной из самых полезных рыб на вашем столе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Интересное в Казани

10 часов назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

санобработка от тараканов в москве цена i dez

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске задержали 2 сотрудниц реготдела ГАИ по Татарстану

Новости Татарстана

14 часов назад

Миколог КФУ назвал татарстанцам «грибные места» в республике

сколько стоят вязаные носки ручной работы в Москве

Новости Казани

день назад

Бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум»

Новости Казани

день назад

Генеральный директор ПСО «Казань» Зиганшин подвергся нападению на стройке

Новости Татарстана

день назад

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию

Новости Казани

8 часов назад

В Казани хотят снести построенные табором цыган постройки
Лонгриды
10 часов назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

41-летний рыбак утонул на Волге в Спасском районе

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах будут судить автоледи, которая насмерть сбила 3 детей

Новости Татарстана

6 часов назад

Казанец на реке Волге поймал гигантского сома весом 90 кг

Новости Татарстана

8 часов назад

20-летнего жителя Нижнекамска ограбили на 11 тысяч около парка «Семья»
10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах
Новости Татарстана
6 часов назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Татарстана

11 часов назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстан на 4 месте среди регионов по результатам ЕГЭ-2024

Новости Казани

13 часов назад

«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно
Новости Татарстана
7 часов назад

Фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно