Названа оптимальная погода для замены резины на зимнюю

Эксперт в области автомобильных шин, Алексей Рузанов, важует российским водителям не забывать о замене летней резины на зимнюю при температуре около плюс 5-7 градусов.

Рузанов настоятельно рекомендует совместить замену резины с проверкой всех характеристик автомобиля в сервисном центре до начала холодов. В случае обнаружения каких-либо проблем, эксперт советует их решить незамедлительно.

Кроме того, специалист рекомендует аккуратно проверить новую шипованную резину на сухом асфальте, чтобы привыкнуть к ее характеристикам. Он рекомендует проехать около 500-1000 километров, придерживаясь скорости не более 60 километров в час и избегая резких ускорений и торможений.