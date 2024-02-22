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Названа лучшая кинокартина «Мосфильма» за всю историю — ее смотрели миллионы

Названа лучшая кинокартина «Мосфильма» за всю историю — ее смотрели миллионы

domkino.tv

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Киностудия "Мосфильм" недавно опубликовала список пяти самых популярных фильмов, основываясь на рейтингах ведущих изданий, сервисов, списков лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года журнала "Советский экран".

В результате исследования было выяснено, что комедия "Джентльмены удачи" (6+), режиссера Александра Серого, заняла первое место в этом списке, сообщает Sevastopolmedia со ссылкой на ТАСС (18+).

Этот фильм признан лучшим из всех произведений, снятых на "Мосфильме". На втором и третьем месте расположились также известные комедии Леонида Гайдая - "Бриллиантовая рука" (12+) и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (6+). Четвертое место заняла еще одна работа Леонида Гайдая - "Иван Васильевич меняет профессию" (6+). Пятерку лучших фильмов закрыла картина "Москва слезам не верит" (18+), мелодрама режиссера Владимира Меньшова, удостоенная награды "Оскар".


Комедия "Джентльмены удачи" без сомнения завоевала признание у широкой аудитории. Согласно данным, в 1972 году фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей, что является впечатляющим результатом для советского кинопроката. В преддверии столетия киноконцерна "Мосфильм", который отмечается 30 января, был проведен анализ множества рейтингов и отзывов, и именно "Джентльмены удачи" оказались на вершине списка самых популярных фильмов, снятых на этой знаменитой киностудии. Пресс-служба "Мосфильма" подтвердила эту информацию и отметила, что фильм привлек множество людей своим юмором и необычным сюжетом.

Таким образом, комедия "Джентльмены удачи" получила заслуженное признание и стала одной из самых популярных картин, созданных на киностудии "Мосфильм". Ее успех отражает великолепную работу режиссера и вклад всех участников создания фильма.

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