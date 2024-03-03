Названа группа крови самых красивых людей: вы удивитесь
Западные исследователи провели комплексное исследование, результаты которого позволили выявить определенные особенности, выделяющие людей из толпы. Согласно информации от южного федерального канала, группа крови может оказывать влияние на физические характеристики человека и делать его привлекательнее внешне.
Исследование, опубликованное на страницах planettoday, указывает на то, что не только интеллектуальные данные, но и внешний облик могут быть связаны с группой крови. Особую харизму и очарование притягивают к себе люди с первой группой крови. По мнению ученых, это привлекает противоположный пол и создает особую сексуальность, словно магнит.
Люди со второй группой крови также обладают особыми талантами и харизмой. Они проявляют высокую работоспособность, а носители третьей группы крови не отстают по этому показателю.
Что касается обладателей четвертой группы крови, их ученые охарактеризовали как "романтиков с изюминкой". Эти люди способны проявлять заботу и ласку, хотя иногда могут быть слишком хладнокровными.
Таким образом, исследования указывают на то, что группа крови может оказывать влияние на внешний облик и поведение людей, делая их выделяющимися из толпы.