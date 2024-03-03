Новости России
· Артем Акчурин

Названа группа крови самых красивых людей: вы удивитесь

Названа группа крови самых красивых людей: вы удивитесь

Подписаться в Telegram

Западные исследователи провели комплексное исследование, результаты которого позволили выявить определенные особенности, выделяющие людей из толпы. Согласно информации от южного федерального канала, группа крови может оказывать влияние на физические характеристики человека и делать его привлекательнее внешне.

Исследование, опубликованное на страницах planettoday, указывает на то, что не только интеллектуальные данные, но и внешний облик могут быть связаны с группой крови. Особую харизму и очарование притягивают к себе люди с первой группой крови. По мнению ученых, это привлекает противоположный пол и создает особую сексуальность, словно магнит.

Люди со второй группой крови также обладают особыми талантами и харизмой. Они проявляют высокую работоспособность, а носители третьей группы крови не отстают по этому показателю.

Что касается обладателей четвертой группы крови, их ученые охарактеризовали как "романтиков с изюминкой". Эти люди способны проявлять заботу и ласку, хотя иногда могут быть слишком хладнокровными.

Таким образом, исследования указывают на то, что группа крови может оказывать влияние на внешний облик и поведение людей, делая их выделяющимися из толпы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

Новости Татарстана

день назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

сетка от клопов тараканов на вентиляцию 32*32 металлическая сетка от клоповот тараканов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

ремонт индукционных варочных панелей electrolux в Москве

Новости Казани

день назад

На «Черном озере» закрыли каток

Новости Татарстана

3 часа назад

Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов

Новости Казани

день назад

В Казани на снегоплавильные станции отправили почти млн тонн снега

Новости Татарстана

день назад

В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»
Лонгриды
4 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане на М-7 «Газель» влетела в фуру

Новости Татарстана

55 минут назад

Росгвардейцы в Татарстане за год задержали более 20 браконьеров

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

Новости Татарстана

3 часа назад

Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
8 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

3 часа назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Новости Татарстана

день назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»
Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта
Интересное в Казани
6 дней назад

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта