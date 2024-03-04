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Названа группа крови самых красивых людей: вы никогда не догадаетесь

Названа группа крови самых красивых людей: вы никогда не догадаетесь

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Западные ученые провели исследование, в котором выяснили, что группа крови оказывает влияние на внешний облик человека.

Согласно итогам исследования, люди с I группой крови обладают особой привлекательностью, что делает их объектом привлечения для противоположного пола. Вместе с тем, обладатели II группы крови отличаются не только талантом и харизмой, но и высокой работоспособностью, подобной носителям III группы крови.

Интересно отметить, что обладатели IX группы крови проявляют заботу и ласку, но также способны к хладнокровию в некоторых ситуациях.

Эти результаты открывают новые перспективы для изучения взаимосвязей между группой крови и различными аспектами личности и поведения человека. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь лучше понять природу этих связей и их возможные практические применения, сообщает progorod76.

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