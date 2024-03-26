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· Артем Акчурин

Назван способ правильной подготовки к анализу крови: без этого точного результата не ждите

Назван способ правильной подготовки к анализу крови: без этого точного результата не ждите

fdoctor.ru

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В наши дни лабораторная диагностика является одним из самых надежных методов выявления скрытых заболеваний или дефицита различных веществ в организме.

Хотя многим может показаться, что сдача крови на анализ - это простой процесс, на самом деле не все осознают, как важна правильная подготовка к этой процедуре. Пишет Сибкрай.ру.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать перед сдачей крови:

1. Сдачу крови рекомендуется проводить утром и строго натощак. Это помогает получить наиболее точные результаты анализов.

2. За 12 часов до сдачи крови следует воздержаться от употребления сладкого чая, кофе, газированных напитков. Разрешается пить только чистую воду.

3. Избегайте физической нагрузки и интенсивных тренировок за день до взятия крови. Это поможет избежать искажения результатов из-за физического стресса.

4. Не рекомендуется проводить ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) за сутки до сдачи крови, так как это может повлиять на некоторые показатели анализа.

Соблюдение этих рекомендаций поможет получить наиболее достоверные результаты анализов и обеспечит эффективность лабораторной диагностики для определения состояния вашего здоровья.

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