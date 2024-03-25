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Назван способ правильно подготовиться к анализу крови: без этого точного результата не ждите

Назван способ правильно подготовиться к анализу крови: без этого точного результата не ждите

dzen.ru

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В настоящий момент лабораторная диагностика остается одной из наиболее надежных методик для обнаружения скрытых заболеваний или недостатка различных веществ. Пишет Сибкрай.ру.

Сдать кровь на анализ может показаться простой задачей. Однако мало кто осознает, как важна подготовка к этому.

Ниже приведены ключевые моменты, которые необходимо учесть перед сдачей крови.

Один из важных факторов – время сдачи. Рекомендуется сдавать кровь утром натощак.


За 12 часов до предстоящего взятия крови следует избегать сладкого чая, кофе и газированных напитков. Разрешается пить только чистую воду.

Также необходимо избегать физических нагрузок и тренировок за день до сдачи анализа.

Не рекомендуется проводить ультразвуковое исследование, компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию за сутки до сдачи крови.

Таким образом, соблюдение всех этих моментов поможет вам гарантировать наиболее точные результаты при сдаче крови на анализ.

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