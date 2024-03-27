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· Артем Акчурин

Назван способ правильно подготовиться к анализу крови: без этого точного результата не ждать

Назван способ правильно подготовиться к анализу крови: без этого точного результата не ждать

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На сегодняшний день, лабораторная диагностика является одним из самых надежных способов обнаружить скрытые заболевания или недостаток определенных веществ.

На первый взгляд, сдача крови на анализ может показаться простой процедурой. Однако оказывается, что не все осведомлены о том, что правильная подготовка играет ключевую роль в таком, на первый взгляд, простом деле.

Вот несколько важных моментов, которые следует учесть перед сдачей крови:

- Рекомендуется сдавать кровь утром и строго натощак.

- За 12 часов до сдачи крови следует избегать употребления сладкого чая, кофе и газированных напитков. Разрешается пить только чистую воду.

- Воздержитесь от физических нагрузок и тренировок за день до сдачи.

- Не рекомендуется делать УЗИ, КТ и МРТ за сутки до взятия крови.

Одним словом, соблюдение всех этих факторов поможет вам получить достоверные результаты анализов и обеспечит качественное проведение лабораторной диагностики.

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