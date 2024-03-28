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· Артем Акчурин

Назван способ правильно подготовиться к анализу крови: без этих действий точного результата не ждите

Назван способ правильно подготовиться к анализу крови: без этих действий точного результата не ждите

lorklinika1.ru

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Подготовка к сдаче крови на анализ играет ключевую роль в получении точных результатов. Вот несколько важных моментов, которые стоит учитывать:

1. Время сдачи: Рекомендуется сдавать кровь утром и натощак. Это поможет избежать искажения результатов из-за приема пищи.

2. Питание: За 12 часов до сдачи крови рекомендуется избегать сладкого чая, кофе, газированных напитков. Разрешается пить только чистую воду, чтобы исключить влияние других веществ на результаты анализов.

3. Физическая активность: Избегайте интенсивных физических нагрузок и тренировок за день до сдачи анализов. Физическая активность может повлиять на некоторые показатели в крови.

4. Дополнительные процедуры: Не рекомендуется проводить ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) за сутки до взятия крови, так как это может повлиять на некоторые показатели исследований.

Соблюдение всех этих рекомендаций поможет получить наиболее точные результаты анализов, что важно для правильной диагностики и последующего лечения заболеваний.

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