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Назван секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и доживете до 100 лет

Назван секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и доживете до 100 лет

РИА

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Исследователь Эктор Гарсиа представил общественности простое утреннее упражнение, которым жители Японии занимаются уже целых 100 лет перед началом учебы или работы на предприятиях.

Это упражнение, напоминающее "производственную зарядку", хорошо известную из практик в СССР, способствует общему оздоровлению организма и способствует долголетию – что является важным фактором в Японии, стране с множеством долгожителей.

Эксперт объяснил, что само упражнение не требует больших усилий и включает в себя определенную последовательность движений: подъем рук перед собой, затем над головой, опускание вниз и скрещивание, приседание с разведением в стороны, снова опускание, разведение и т.д.

В повседневной жизни люди редко поднимают руки выше уровня груди или головы, что, как отметил Гарсиа, является упущенной возможностью. Практика поднимания рук в такой амплитуде позволяет организму получить обновление, улучшить кровообращение, укрепить мышцы брюшного пресса, поднять внутренние органы, корректировать осанку, что благотворно сказывается на общем самочувствии.

Данное утреннее упражнение стимулирует двигательную активность, что считается важным фактором для поддержания здоровья и долголетия.

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