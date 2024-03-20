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Назван секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и доживете до 100

Назван секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и доживете до 100

visitjapan.ru

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Исследователь Эктор Гарсиа представил упражнение, которое традиционно выполняется жителями Японии уже в течение ста лет перед учебой и на предприятиях перед началом работы. Сообщают Хибины.ру.

Подобные практики напоминают о знаменитой "зарядке" из Советского Союза и считаются фактором, способствующим долголетию. Не случайно Япония известна своим большим количеством людей старшего возраста, живущих долго и активно.

Это упражнение, описанное исследователем, направлено на улучшение физического и эмоционального состояния человека. Поднятие рук выше уровня груди и головы, вместе с другими движениями, описанными специалистом, способствует активации мускулатуры, улучшению кровообращения, поддержанию тонуса мышц живота, подъему внутренних органов, а также вертикальной осанке, что благоприятно сказывается на общем самочувствии и здоровье человека.

Данные упражнения обеспечивают двигательную активность, которая, как подмечает исследователь, может быть ключом к долголетию и хорошему физическому состоянию. Они помогают разнообразить повседневную активность и способствуют общему оздоровлению организма.

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