Назван секрет долголетия японцев: выполняйте эти упражнения каждое утро и доживете до 100

Исследователь Эктор Гарсиа представил упражнение, которое традиционно выполняется жителями Японии уже в течение ста лет перед учебой и на предприятиях перед началом работы. Сообщают Хибины.ру.

Подобные практики напоминают о знаменитой "зарядке" из Советского Союза и считаются фактором, способствующим долголетию. Не случайно Япония известна своим большим количеством людей старшего возраста, живущих долго и активно.

Это упражнение, описанное исследователем, направлено на улучшение физического и эмоционального состояния человека. Поднятие рук выше уровня груди и головы, вместе с другими движениями, описанными специалистом, способствует активации мускулатуры, улучшению кровообращения, поддержанию тонуса мышц живота, подъему внутренних органов, а также вертикальной осанке, что благоприятно сказывается на общем самочувствии и здоровье человека.

Данные упражнения обеспечивают двигательную активность, которая, как подмечает исследователь, может быть ключом к долголетию и хорошему физическому состоянию. Они помогают разнообразить повседневную активность и способствуют общему оздоровлению организма.