Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае за летний сезон этого года, и это вовсе не Сочи

В этом году Сочи остаётся на вершине списка самых посещаемых курортов летнего сезона, но, к удивлению многих, не входит в топ самых дорогих направлений. Такие данные представляет анализ расходов на отдых в разных регионах России.

Где отдых стоит дороже?

На первом месте по стоимости проживания — Абрау-Дюрсо, жемчужина Краснодарского края. Средняя цена за ночь здесь достигает 8002 рубля. Это делает его самым дорогим местом для отдыха этим летом. В список высоких цен также попали Дивноморское и Кабардинка, привлекающие туристов красотами Кубанского побережья.

Почему Абрау-Дюрсо лидирует по ценам?

Абрау-Дюрсо выделяется не только великолепными пейзажами и винодельнями, но и высоким уровнем сервиса, что делает его предпочтительным для туристов, желающих роскошный отдых. Здесь можно не только насладиться пляжем, но и углубиться в мир виноделия с эксклюзивными дегустациями.

Сочи: любимый многими, доступный всем

Сочи продолжает привлекать туристические массы своими уникальными природными ресурсами и развитой инфраструктурой, при этом оставаясь доступным. Несмотря на обилие туристов, стоимость отдыха здесь остаётся на умеренном уровне.

Как выбрать курорт для отдыха?

Эксклюзивность: если ищете что-то уникальное, Абрау-Дюрсо — отличный выбор.

Бюджет: для более экономного отдыха обратите внимание на менее популярные направления.

Разнообразие: сочи предлагает широкий спектр развлечений от пляжного отдыха до культурных мероприятий.

Подбор курорта зависит от индивидуальных предпочтений и бюджета. Изучение информации о стоимости и услугах поможет сделать лучший выбор для незабываемого летнего отдыха.

