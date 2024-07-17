Назван самый дорогой курорт в Краснодарском крае в июле, и это не Сочи

В разгар летнего сезона многие россияне планируют свои отпуска, исходя не только из красоты и популярности курортов, но и из стоимости проживания. Интересно, что вопреки ожиданиям, самые востребованные места для отдыха зачастую не являются самыми дорогими.

Востребованность против стоимости

Несмотря на высокую популярность Сочи в июле, этот курорт не попадает в десятку самых дорогих направлений. По данным аналитиков, самым дорогим местом для отдыха в России оказалось Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи составляет 8002 рубля.

Топ самых дорогостоящих направлений

Исследование показало, что кроме Абрау-Дюрсо, к десяти самым дорогим направлениям относятся:

Зеленоградск в Калининградской области с средней стоимостью ночи в 7414 рублей;

Листвянка в Иркутской области, где проживание обойдется в 6508 рублей;

Владивосток, где цена за ночь достигает 6275 рублей;

Суздаль во Владимирской области с ценой 6212 рублей за ночь;

Архыз в Карачаево-Черкесии и Сортавала в Карелии, где стоимость составляет 5941 и 5908 рублей соответственно;

Домбай также в Карачаево-Черкесии с ценой 5854 рубля за ночь;

Дивноморское и Кабардинка в Краснодарском крае с ценами 5655 и 5415 рублей соответственно.

Такой разброс цен говорит о том, что при планировании отпуска стоит учитывать не только популярность курорта, но и его стоимость. Интересно, что некоторые малоизвестные места могут стоить дороже из-за уникальности предложений или более высокого качества услуг. В то же время, популярные направления как Сочи, несмотря на большое количество туристов, могут предложить более доступные варианты проживания, сообщает ngnovoros.

Это исследование помогает путешественникам лучше планировать свой бюджет и выбирать направления, которые соответствуют их финансовым возможностям и желаниям отдыха.